Hat Janina Korn ein Problem mit dem Altersunterschied zu ihrem Partner Roland Heitz? Seit etwas mehr als einem Jahr gehen die beiden Darsteller nun schon gemeinsam durchs Leben und zogen in der aktuellen Staffel sogar in Das Sommerhaus der Stars. Der Aufenthalt war zwar nicht von langer Dauer, doch einen Eindruck bekam die Zuschauer dennoch von dem Paar. Satte 26 Jahre Altersunterschied trennen Janina und Roland voneinander – doch stört das die Blondine?

Bei "Das Sommerhaus der Stars – Der Live-Talk" kam die 38-Jährige auf das Alter ihres Partners zu sprechen. Dass Roland bereits 64 Jahre alt ist, sieht die gebürtige Stuttgarterin sogar als Geschenk. Denn offenbar kommt mit dem Alter auch die Gelassenheit. "Für mich ist ein klarer Vorteil, dass Roland so viel Ruhe und Erfahrung ausstrahlt. Ich bin sehr hibbelig und er ist sehr ruhig. Er würde mich nie ändern wollen", schwärmte die Bühnendarstellerin.

Diese besagte Ruhe bewies der Regisseur auch im Laufe des Live-Talks. Während der Sommerhaus-Rauswurf Janina so naheging, dass sogar Tränen flossen und sie gegen ihre Mitbewohner schoss, merkte Roland nur an: "Das zerreißt mir das Herz, dass sie sich das so zu Herzen nimmt."

Instagram / roland_heitz Schauspielerin Janina Korn und Regisseur Roland Heitz

Instagram / roland_heitz Janina Korn und Roland Heitz, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Instagram / roland_heitz Roland Heitz, Sommerhaus-Kandidat 2021

