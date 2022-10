Sommerhaus-Stars Roland Heitz und Janina Korn sind verlobt!

Was für freudige Nachrichten! Janina Korn und Roland Heitz gehen schon seit über zwei Jahren gemeinsam durch das Leben. 2021 zogen die beiden sogar in Das Sommerhaus der Stars ein, ihr Aufenthalt dort war jedoch von kurzer Dauer. Eine Sache fiel dort den Zuschauern aber auf: Ihr großer Altersunterschied von 26 Jahren. Diesen sieht das Paar selbst als einen großen Vorteil für ihre Beziehung an, sodass sie nun sogar Nägel mit Köpfen machten: Gegenüber Promiflash verkündeten Roland und Janina jetzt ihre Verlobung!

Die Schauspielerin befindet sich aufgrund ihrer Teilnahme an der Show Skate Fever – Stars auf Rollschuhen momentan in Köln. Das harte Training auf Rollschuhen hinderte die Tochter von Peter Schilling (66) aber nicht daran, auf die Frage aller Fragen zu antworten: "Roland hat mir während der Dreharbeiten […] einen Antrag gemacht, ganz romantisch im Hotelzimmer, und ich habe 'Ja' gesagt!", teilte die 39-Jährige überglücklich Promiflash mit. Nachdem sie in den vergangenen Jahren einige Niederschläge durchleben musste, sei die Verlobung für sie ein großer Lichtblick.

Auch bei "Skate Fever" läuft es bisher für die Blondine sehr gut. Sie bewies bereits in den ersten beiden Shows ihren Ehrgeiz und lieferte eine gute Performance ab. Auch wenn ihrem Skate-Partner Manfred Karácsonyi das Rollschuhlaufen noch etwas schwerfällt, ist Janina trotzdem stolz auf die Entwicklung, die der 34-Jährige bereits gemacht hat.

Privat Roland Heitz und Janina Korn, Ex-"Sommerhaus der Stars"-Paar

Instagram / roland_heitz Schauspielerin Janina Korn und Regisseur Roland Heitz

RTL II Manfred Karácsonyi und Janina Korn bei "Skate Fever" 2022

