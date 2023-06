Nach Verlobung: Roland Heitz ist an Prostatakrebs erkrankt

Erschütternde Nachricht für Roland Heitz und seine Janina Korn. Seit über drei Jahren gehen der Theaterregisseur und seine Liebste gemeinsam durchs Leben – die beiden trennt ein Altersunterschied von 26 Jahren. 2021 stellten sie sich der großen Herausforderung und nahmen an dem Format Das Sommerhaus der Stars teil. Wenige Monate später verriet das Paar, dass es sich verlobt hat. Für Roland und Janina könnte es aktuell also nicht besser laufen. Doch nun machen schockierende Neuigkeiten die Runde: Roland ist an Krebs erkrankt.

Das berichtet jetzt Bild: Bei einer Untersuchung wurde festgestellt, dass Roland an Prostatakrebs erkrankt ist, weshalb bei ihm die Prostata entfernt werden muss. Schon heute soll der Schauspieler in einer Klinik in Niedersachsen operiert werden. Rolands Verlobte äußerte sich bereits zu der Erkrankung ihres Partners: "Es besteht das Risiko, dass wir nie wieder intim sein können. Die Frage, die sich stellt: Lieber impotent oder Krebs? Die Antwort ist klar: Hauptsache krebsfrei!", stellte sie gegenüber dem Medium klar.

Die 39-Jährige steht ihrem zukünftigen Ehemann nun zur Seite und plant ihre Verpflichtungen im Boulevardtheater Münster um den OP-Termin herum. "Durch Roland habe ich gelernt, was es heißt, einen Partner wirklich zu lieben. Wir starten als Paar gerade voll durch. Wir waren im 'Sommerhaus der Stars', betreiben einen YouTube-Kanal, haben gerade eine Doku für VOX abgedreht, nächstes Jahr wollen wir heiraten! Das Leben hält noch so viel für uns bereit", zeigte sie sich zudem entschlossen.

Privat Roland Heitz und Janina Korn, Ex-"Sommerhaus der Stars"-Paar

Sonstige Janina Korn und Roland Heitz

Instagram / roland_heitz Janina Korn und Roland Heitz, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

