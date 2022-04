Roland Heitz hatte noch mal Glück im Unglück. Der Schauspieler teilt in den sozialen Netzwerken immer mal wieder Eindrücke aus seinem Leben. Nun versetzte der Regisseur seine Fans aber in Angst und Schrecken. Der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer meldete sich mit einem besorgniserregenden Gesundheits-Update aus dem Krankenhaus: Roland musste ein Organ entnommen werden – zum Glück geht es ihm aber schon wieder besser!

Auf Instagram teilte Roland ein Foto von sich im Krankenhausbett und schrieb dazu: "Im Leben geht es nicht immer nur geradeaus – wir denken, es geht immer weiter, aber manchmal werden wir ausgebremst. Einfach so. Diesmal war es mein Körper, der gesagt hat: 'Stopp!', und ein Organ, das sich für immer verabschiedet hat." Für ein paar Tage habe er durch die Operation Stillstand gehabt, nun gehe es aber wieder weiter.

In der Kommentarspalte des Beitrags richteten zahlreiche Fans ihre Genesungswünsche an Roland. Auch einige prominente Follower wünschten dem 65-Jährigen eine gute Besserung: "Wir wünschen dir eine schnelle Genesung, pass auf dich auf. Ganz liebe Grüße an dich", schrieb beispielsweise Maritta Krehl, Rolands ehemalige Sommerhaus-Mitbewohnerin.

Instagram / roland_heitz Janina Korn und Roland Heitz, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Instagram / roland_heitz Roland Heitz im April 2022 im Krankenhaus

Instagram / marittakrehl Maritta Krehl, Sommerhaus-Kandidatin

