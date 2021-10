Robert Dallmann lässt sich nach der Trennung nicht unterkriegen! Im vergangenen August hatten der Musiker und die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Josephine Welsch (29) nach drei gemeinsamen Jahren ihr Liebes-Aus bekannt gegeben. Eigentlich betonten die Eltern von drei Kindern damals, dass sie sich im Guten getrennt haben. Doch zuletzt schien es, als habe das einstige Paar noch viel miteinander zu klären. Robert will nach dem Beziehungsende aber offenbar einfach nur nach vorne blicken: Er hat sich optisch total verändert!

In einer Instagram-Story verkündete der Sänger jetzt stolz, dass sich bei ihm in den vergangenen Monaten einiges getan habe: Er hat ganze 20 Kilogramm abgenommen! Insgesamt neun Wochen habe der Dreifach-Papa auf ungesundes Essen verzichtet – und gönnt sich nun erstmals wieder Fast Food. Doch auch für die Zukunft scheint Wolf, wie Roberts Spitzname lautet, einige Veränderungen geplant zu haben. "Ich lasse mir endlich jetzt im November die Zunge spalten", erzählte er voller Vorfreude.

Josi hingegen scheint das Liebes-Aus ganz anders zu verarbeiten: Im vergangenen September gönnte sie sich erst einmal eine Auszeit auf Ibiza, um wieder Kraft zu tanken. Mittlerweile ist sie aber wieder voll in ihrem Alltag angekommen – und kümmert sich fleißig um ihre Kids. Der 29-Jährigen scheint das Leben als Single-Mama auch überhaupt nichts auszumachen. "Der Haushalt ist um so viel einfacher, jetzt wo ich alleine bin", schwärmte sie in ihrer Story.

Instagram / wolf.hard13 Robert Dallmann mit seinem Sohn

Instagram / wolf.hard8 Josephine Welsch mit ihrem Partner Robert Dallmann und ihrem gemeinsamen Sohn

Instagram / wolf.hard13 Robert Dallmann mit seinem Spross

