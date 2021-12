Wie werden die kommenden Feiertage bei Josephine Welsch (29) ablaufen? Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Ex, Robert Dallmann, sind nicht gerade im Guten auseinandergegangen. Weil die Influencerin nach einem Nabelbruch operiert werden musste und deswegen körperlich eingeschränkt ist, wohnen die drei Kinder aktuell mit ihrem Vater in dem einstigen Haus der Familie. Josi und Robert haben deshalb auch wieder mehr Kontakt. Wird die Familie dann auch Weihnachten zusammen verbringen?

In ihrer Instagram-Story erzählte Josi, die aktuell bei einer Freundin wohnt: "So lange ich die Kinder noch nicht allein tragen kann, was bei den Zwillingen ja auf jeden Fall noch sein muss, bleibt Robert noch im Haus." Die Planung für die bevorstehenden Feiertage scheint sich bei dem Ex-Paar jedoch schwierig zu gestalten. "Weihnachten müssen wir mal gucken. Ich muss ihm alles aus der Nase saugen, was die Absprache angeht", gab die 29-Jährige preis.

Auch über ihren Beziehungsstatus sprach Josi. Weil die Blondine und Robert wieder besser miteinander klar zu kommen scheinen, vermuten einige Fans sogar eine Versöhnung. Doch die Frage, ob sie wieder mit ihm zusammen ist, verneinte die Influencerin vehement: "Ich würde zwar sagen, sag niemals nie, aber nein, definitiv nicht!"

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch und Robert mit ihrem Sohn

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch und Robert Dallmann

Instagram / wolf.hard8 Josephine Welsch mit ihren Zwillingen im Mai 2020

