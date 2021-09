Schießt Josephine Welsch (29) etwa gegen ihren Ex? Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hat sich Anfang August von ihrem Partner Robert Dallmann getrennt. Nach drei Kindern ist ihre Beziehung schlussendlich gescheitert. Zunächst machte es den Anschein, als hätten sich die Eltern im Guten getrennt; Josi betonte, dass das Wohl ihrer Kinder immer im Vordergrund stünde. Doch geht hinter den Kulissen mehr ab, als ihre Fans vermuten? Das deutet die Dreifachmama jetzt an...

Josi meldet sich leicht genervt bei ihren Followern via Instagram-Story zu Wort: "Es ist ja nicht mal so, dass mir einfach meine Zukunft genommen wurde, in der ich mich so sicher gewiegt habe. Nein, jetzt wird mir fast alles genommen, obwohl ich ausschließlich immer gegeben habe", lässt sie an ihrer aktuellen Situation teilhaben. Was da wohl passiert ist? "Es ist echt einfach krass", findet sie – betont aber im selben Atemzug: Sie werde die Details vorerst für sich behalten.

Über die Hintergründe ihrer Trennung sprach Josi bereits vor ein paar Wochen: "Hier war es eher so, dass meine realistische Welt eine Scheinwelt gewesen ist, ein Schauspiel für mich aufgeführt, so glaubwürdig, dass ich dachte, das fühlt sich nach Leben an." Das einstige Paar hätte sich in ihren Augen "etwas vorgemacht".

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch und Robert Dallmann

Instagram / josephine_welsch Josephine Welsch, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / wolf.hard8 Josephine Welsch und Robert Dallmann

