Sie geht in die Offensive! Josephine Welsch (29) gab im vergangenen August die Trennung von ihrem Partner Robert Dallmann bekannt. Dass die beiden ab sofort getrennte Wege gehen, nahm ihr Ex daraufhin allerdings wohl etwas zu wörtlich – das wirft ihm die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin jetzt nämlich vor: "Während die Mutter alleine mit den Kindern ist und es nicht absehbar ist, ob der Kindesvater jemals wieder seine Kinder nehmen kann, muss man der Frau auch noch richtig das Leben zur Hölle machen!" Doch der gescholtene Ex setzt sich zur Wehr: "An alle, die sich immer eine Seite der Geschichte anhören, sich davon ihre Meinung bilden und dann denken, sie wüssten über alles Bescheid..." Seine Message garniert Robert mit einem Mittelfinger-Emoji – offenbar hatte er zuvor viele böse Nachrichten erhalten.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de