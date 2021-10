Nicolas Puschmann (30) lässt seine Fans immer wieder an seinem Leben teilhaben. So gab er vor wenigen Wochen die Trennung von Lars Tönsfeuerborn (31) bekannt. Die beiden lernten sich in der ersten Staffel von Prince Charming kennen. Nicolas teilt aber nicht nur seinen Beziehungsstatus mit den Fans, sondern gibt ihnen auch darüber hinaus immer wieder Einblicke in sein Privatleben. Jetzt fand er alte Fotos von sich, die ihn als Jugendlichen zeigen.

In seiner Instagram-Story postete Nicolas ein Foto von sich im Teenager-Alter. Er posiert darauf in einer Bermuda-Jeans, einem braunen T-Shirt und einer schwarzen Sonnenbrille. Seine Haare sind kurz rasiert. "Ich muss sagen: Das Alter tut mir tatsächlich ganz gut. Ich glaube, als Jugendlicher hatte ich nicht so schöne Phasen", sagte der 31-Jährige und lachte. Anscheinend freut er sich über die Entwicklung seines Aussehens. "Ich muss sagen, dass ich mich auf die 30er freue", fügte Nicolas hinzu.

Dass er heute offenbar mit sich selbst im Reinen und zufrieden ist, hat er zuletzt sogar mit einem Tattoo verdeutlicht. Über seinem Ellenbogen steht jetzt das Wort "Selbstliebe". Das sei sein persönliches Credo, an dem er aktuell sehr intensiv arbeite.

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, Oktober 2021

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, September 2021

