Sarah Stork (34) meldetet sich mit einem verzweifelten Hilferuf im Netz! Viele Jahre verkörperte sie in der Telenovela Sturm der Liebe die Rolle der Floristin Sandra Zastrow. Auch in Unter uns und "Verdachtsfälle" spielte die gebürtige Dortmunderin bereits mit. Ihre wachsende Fangemeinde lässt Sarah auf Social Media an ihrem Leben teilhaben. Doch nun veröffentlichte sie einen besorgniserregenden Post: Ihr Freund wird nach einem Wanderausflug vermisst.

In einem Instagram-Beitrag schreibt die Schauspielerin: "Dringend! Ich bitte um eure Hilfe! Mein Freund ist am Montag zu einem Wanderausflug aufgebrochen und seitdem verschwunden." Er sei in der Nähe des Mount Charleston gestartet – ein Berg nahe Las Vegas im Bundesstaat Nevada. Das letzte GPS-Signal sei am gestrigen Dienstag empfangen worden.

Nun bittet Sarah dringend um Mithilfe. Personen, die sich in der Nähe des Ortes befinden, sollen nach ihrem Freund suchen. "Wir sind so besorgt und jede Hilfe wird sehr geschätzt. Deine Hilfe wird belohnt!" beendet sie den Post. Zu diesen Worten veröffentlichte die 34-Jährige zwei Fotos ihres Partners.

Sarah Stork, Schauspielerin

Sarah Storks Partner

Sarah Stork, 2018

