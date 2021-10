Sarah Stork (34) bangt um ihren Partner! Bereits vor wenigen Tagen meldete sich die ehemalige Unter uns-Darstellerin mit einem verzweifelten Hilferuf im Netz: Seit vergangenen Montag vermisst die TV-Bekanntheit ihren Freund – dieser ist von einem Wanderausflug nahe Las Vegas nicht zurückgekehrt. Die gebürtige Dortmunderin bittet ihre Fangemeinde um Mithilfe. Jetzt gibt es neue Details: Die Polizei findet die Leiche eines Mannes!

Wie mehrere US-Medien berichteten, wurde am vergangenen Donnerstag von den Beamten des Metropolitan Police Department von Las Vegas der leblose Körper eines Mannes entdeckt. Die Leiche soll in der Nähe eines Pfades auf dem Mount Charleston entdeckt worden sein. Die aufgefundene Person soll den Indizien des Gesuchten entsprechen – so weise das Ermittlungsbild ebenfalls braune Haare, blaue Augen und gleiche Körpermaße auf.

Mehrere deutsche Medien sind sich sicher, dass es sich bei der Leiche tatsächlich um Sarahs vermissten Partner handelt. Von ihren Fans erhält die Schauspielerin in dieser schweren Zeit große Unterstützung.

Anzeige

Instagram / sarahstorkofficial Sarah Storks Partner

Anzeige

Actionpress / Christoph Hardt / Future Image Sarah Stork, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Sarah Stork im Juni 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de