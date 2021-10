Mola Adebisi (48) lässt die Zeit bei Das Sommerhaus der Stars Revue passieren. Der Moderator musste das Format in der vergangenen Folge zusammen mit seiner Partnerin Adelina Zilai verlassen. In der Exit-Challenge gegen Mike Cees-Monballijn und seine Frau Michelle zogen die beiden den Kürzeren. Nach ihrer Teilnahme spricht Mola über Michelle und wie er sie in der Show erlebt hat – im Vergleich zu früher, als sie sich noch näher gestanden hatten.

"Michelle war ein Sonnenschein und das war nicht mehr da", schildert Mola, der früher mit der Schauspielerin zusammen gewesen war, im Live Talk nach der Sendung. Er wolle nichts Schlechtes über sie oder Mike sagen – doch in seinen Augen sei sie heute einfach "anders" als damals. "Ich war erst mal verwundert und ich habe es zuerst auf Mike gemünzt, weil das war das, was für mich neu war. Aber mit etwas Abstand war es das vielleicht gar nicht. Neutral betrachtet kann es auch sein, dass es Mike nicht hervorgeholt hat", erklärt er.

Dass Mola und Michelle eine gemeinsame Vergangenheit haben, passte Mike überhaupt nicht. Der Realitystar schien damit nicht gut umgehen zu können – und wie war es für Mola und seine Adelina? "Die Situation mit Mike hat nichts in uns ausgelöst", betonen sie. Vor allem für den 48-Jährige sei die Beziehung zu Michelle einfach schon sehr lange her, trotzdem habe er Mikes Verhalten teilweise nachvollziehen können. "Es geht hier nicht um mich, sondern um alle Ex-Freunde. Er würde mit allen so umgehen", mutmaßt er.

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL.

