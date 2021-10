Anna Heisers (31) Liebe für ihren Sohn geht bis unter die Haut! Nachdem die Beauty ihren Schatz Gerald bei Bauer sucht Frau kennen und lieben gelernt hatte, bekamen die zwei im vergangenen Januar zusammen Sohnemann Leon. Der kleine Mann ist natürlich der ganze Stolz der Influencerin. Das beweist nun auch diese Aktion: Anna will sich ein Tattoo für ihren Sohn stechen lassen!

"Ein neues Tattoo bahnt sich an. [...] Das war schon immer mein Vorhaben, dass wenn ich eines Tages Kinder habe, ich mir die Namen tätowieren lasse", kündigte Anna jetzt in ihrer Instagram-Story an. "Eigentlich wollte ich das mit einem Sternchen verbinden, aber Gerald meinte, dass ich zwei getrennte machen soll. Also wird es wahrscheinlich ein Sternchen hinter dem Ohr und der Name kommt auf das Schlüsselbein."

Apropos Gerald – ihren Liebsten würde sie niemals auf ihrer Haut verewigen! Aber warum eigentlich nicht? "Der Partner kann sich ändern, die Kinder nicht", beteuerte Anna ganz pragmatisch. "Was ich natürlich nicht hoffe beim Gerald, dass er wechselt..."

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna mit ihrem Sohn Leon

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser und ihr Sohn Leon

TVNOW / Christian Stiebahl Bauer Gerald und Anna Heiser mit ihrem Sohn

