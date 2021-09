So läuft der Alltag mit Baby bei Bauer Gerald und seiner Anna (31). Der Namibia-Auswanderer und die Blondine haben sich bei Bauer sucht Frau vor einigen Jahren kennen- und lieben gelernt. Mittlerweile sind sie aber nicht nur Mann und Frau, sondern auch stolze Eltern. Söhnchen Leon vervollständigt das Familienglück der beiden seit einigen Monaten. Aber wie klappt es bei Gerald und Anna mit der Kindererziehung?

In der Show Bauer sucht Frau - Nachwuchs auf den Höfen fühlt Moderatorin Inka Bause (52) den frischgebackenen Eltern auf den Zahn: Sind die beiden sich, wenn es um Leon geht, immer einig? "Wir haben schon Meinungsverschiedenheiten. Aber wir versuchen, das immer auszudiskutieren", erklärt der Farmer. Anna kümmere sich seiner Meinung nach zwar rührend um ihren Kleinen, doch manchmal auch ein bisschen zu viel. "Ich bin der Meinung, Anna könnte ihn ein bisschen mehr alleine lassen. [...] So manches Mal vielleicht ein bisschen länger alleine schlafen lassen oder so", meint Gerald, versichert aber auch gleich, dass es deshalb keinen Beziehungsstress zwischen ihm und seiner Frau gebe.

Gerald und Anna sind aber bei Weitem nicht die einzigen "Bauer sucht Frau"-Kandidaten, die bisher eine Familie gegründet haben. Tatsächlich kann Inka bereits eine stattliche Erfolgsbilanz vorweisen. 88 Paare haben sich schon während der Hofwoche verliebt, 35 Mal läuteten bereits die Hochzeitsglocken und über 20 Mal gab es Nachwuchs.

TVNOW / Christian Stiebahl Gerald und Anna Heiser mit ihrem Sohn Leon

TVNOW / Andreas Friese Inka Bause, Moderatorin

Instagram / gerald_r._heiser Anna Heiser und Bauer Gerald

