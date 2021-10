Helene Fischer (37) ist endlich angekommen! Die Musikerin könnte derzeit vermutlich kaum glücklicher sein. Gemeinsam mit ihrem Partner Thomas Seitel erwartet die Schlagersängerin ihr erstes gemeinsames Kind – das bestätigte die Blondine zuletzt erst. Nach dieser Enthüllung scheint die Beauty nun bereit zu sein, weitere Einblicke in ihr Privatleben zu geben: In ihrer TV-Doku schwärmt sie süß wie nie von ihrem Thomas!

Am Samstagabend flimmerte Helene Fischer - Im Rausch der Sinne über die Bildschirme. In einer Sequenz singt die Songwriterin den Track "Hand in Hand" – und erklärt anschließend: "'Hand in Hand' beschreibt eigentlich meine Gefühle darüber, wie meine jetzige Liebe entstanden ist!" Sie sei anfangs verzweifelt gewesen und habe schließlich gemerkt, dass ihr Schatz ihr Schicksal sei. In weiteren Szenen sieht man das Paar dann ganz verturtelt, wie es sich einen Kuss gibt. "Zu wissen, dass die Person im Raum ist, für die ich diesen Song singe, löst in mir viele Emotionen aus!", erklärt Helene weiter.

So privat durften die Fans der Sängerin ihr Idol wohl noch nie erleben – das erklärte das Stimmwunder selbst auch während des Films. Sie versicherte jedoch auch, noch nie so zufrieden und bei sich gewesen zu sein, wie derzeit.

Anzeige

Getty Images Helene Fischer bei der TV-Show "2020! Menschen, Bilder, Emotionen! - Der große RTL Jahresrückblick"

Anzeige

Getty Images Helene Fischer bei der Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter", 2016

Anzeige

Getty Images Helene Fischer bei der Echo-Verleihung 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de