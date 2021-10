Michael Wendler (49) und seine Laura (21) genießen ein paar Stunden zu zweit! In den vergangenen Monaten kursierten immer wieder Gerüchte, dass bei dem Schlagerstar und seiner Frau der Haussegen schief hängen soll. Sogar über eine mögliche Trennung wurde spekuliert, als sich der ehemalige DSDS-Juror Anfang Oktober in einem wichtigen Dokument zum Hauskauf als Single-Mann bezeichnete. Jetzt beweisen der Wendler und Laura aber mal wieder, dass sie immer noch auf Wolke sieben schweben: Sie zeigen sich total verliebt im Netz!

Auf Instagram veröffentlichte die Influencerin einen Schnappschuss, auf dem sie mit ihrem Liebsten bei einem Ausflug in einem Freizeitpark zu sehen ist: Laura und Michael küssen sich und wirken dabei überglücklich. "Halloween-Horror-Nächte mit meinem Liebsten", notierte die 21-Jährige darunter – und versah das Posting zusätzlich noch mit vier Herz-Emojis. Das Paar scheint an dem Abend total viel Spaß gehabt zu haben: Auch in ihrer Story teilte die Brünette ein paar Einblicke.

Dass die Trennungsgerüchte überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen, hatte der Wendler bereits Anfang Oktober klargemacht: Er veröffentlichte auf Telegram einen Song mit dem Titel "Egal was die anderen sagen" – ein Liebeslied für seine Partnerin. "Schon beim ersten Date war es uns klar, dass Brause im Bauch nur der Anfang war. Doch wohin es uns bringt, ahnten wir nicht", singt er dabei in einer Strophe.

ActionPress Michael Wendler und seine Laura im Mai 2020 in Köln

Instagram/wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller, Mai 2020

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im März 2020 in Hürth

