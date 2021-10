Michael Wendler (49) und seine Laura (21) sind verliebt wie eh und je! In den vergangenen Wochen war es still um den Schlagersänger und seine Frau geworden. Zwischenzeitlich vermuteten die Fans sogar, dass es zwischen den beiden mächtig kriselt – sogar über eine Trennung wurde spekuliert. Nun beweisen sie aber einmal mehr, dass an den Gerüchten absolut nichts dran ist. Der Wendler veröffentlichte überraschend einen neuen Song. In "Egal was die anderen sagen" dreht sich alles um seine große Liebe Laura.

Auf seinem Telegram-Kanal postete der 49-Jährige eine Audiodatei mit seinem Liebeslied an die Brünette – und das ist ziemlich romantisch. "Schon beim ersten Date war es uns klar, dass Brause im Bauch nur der Anfang war – doch wohin es uns bringt, ahnten wir nicht", trällert Michael in einer Strophe. Bei dem Song handelt es sich laut einer zugehörigen Textnachricht um den Hochzeitssong des Paares, den der Wahlamerikaner seiner Liebsten zum großen Tag gewidmet hatte. Öffentlich präsentiert der ehemalige Dschungelcamp-Bewohner das Lied aber zum ersten Mal.

Laura ist jedenfalls ganz gerührt von der Geste ihres Ehemanns und teilte via Instagram bereits ein paar süße Eindrücke, die sie und Michael beim Kuscheln zeigen. Im Hintergrund hört man weitere Zeilen aus der Liebeshymne: "Egal, egal was die anderen sagen, ich werde dich auf Händen tragen – von hier bis ans Ende der Welt." Klar, dass die Influencerin da nachlegen muss und ein virtuelles "Ich liebe dich" an den TV-Star schickt.

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

ActionPress Michael Wendler und seine Laura im Mai 2020 in Köln

Instagram/wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller, Mai 2020

