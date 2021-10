Sie gilt als eines der erfolgreichsten Topmodels aller Zeiten! In den 80ern feierte Claudia Schiffer (51) ihren großen Durchbruch. In den darauffolgenden Jahren eroberte sie die internationalen Laufstege und modelte für Luxusmarken wie Chanel oder Dolce & Gabbana. Der Erfolg der gebürtigen Rheinbergerin kommt jedoch nicht von Ungefähr – sie hat hart dafür gearbeitet! Und heute kann Claudia wertvolle Karrieretipps geben.

Zu ihrem jüngeren Ich würde Claudia heute sagen: "Sei stolz auf deine Professionalität!", offenbart sie in einem aktuellen Interview mit Bunte. Besonders wichtig für den Erfolg seien außerdem "hart arbeiten, pünktlich, höflich und diszipliniert sein". Auch sei es entscheidend, Pläne zu haben und zu wissen, was man erreichen möchte. Und was tut einer erfolgreichen Karriere sonst gut? "Habe von Anfang an einen guten Anwalt!", betont die einstige Muse von Karl Lagerfeld (✝85).

Und was würde Claudia dazu sagen, wenn eines ihrer drei Kinder auch eine Modelkarriere einschlagen möchte? Ihre jugendlichen Töchter sollten am besten ähnliche Richtlinien wie ihre Mutter befolgen. "Solange sie ihr Bestes geben, hart arbeiten und ihren Träumen folgen" stehe ihre berühmte Mutter den Wünschen der 16-jährigen Clementine und der 11-jährigen Cosima nicht im Wege. Claudia lebt mit ihrer Familie übrigens in Großbritannien.

Getty Images Claudia Schiffer, Laufstegschönheit

Getty Images Claudia Schiffer und Karl Lagerfeld im Jahr 2009

Getty Images Claudia Schiffer und Stella Tennant bei einer Chanel-Modenschau, 1996

