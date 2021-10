Ist das Danielle Lloyds (37) letzter Auftritt mit Babybauch? Das Model erwartet zusammen mit seinem Ehemann Michael O'Neill erneut Nachwuchs. Das verriet die Britin im vergangenen Sommer. Nach vier Söhnen freuen sich die Eltern nun auf ihre erste Tochter. Lange muss das Paar auch nicht mehr warten, bis es Baby Nummer fünf in die Arme schließen darf – der Entbindungstermin liegt im November. Vor der Geburt hat Danielle nun eine Veranstaltung besucht.

Daily Mail liegen die Fotos der werdenden Fünffachmutter vor. Am vergangenen Donnerstag war sie auf einem Event in Manchester und hatte sich dafür ganz schön herausgeputzt. Ihren Babybauch hüllte sie in ein rosafarbenes Strickkleid und rundete ihren Look mit Boots und einer Handtasche von Louis Vuitton ab. Gut gelaunt strahlte die 37-Jährige in die Kameras der anwesenden Fotografen.

Die Schwangerschaft verlief für Danielle bisher aber nicht immer reibungslos. Ende Juli erklärte sie gegenüber OK!, dass sie zusammengebrochen sei: "Ich war alleine zu Hause mit den Kindern und habe schreckliche Bauchschmerzen bekommen. Ich bin zur Toilette gegangen und hingefallen und ohnmächtig geworden. Es war so beängstigend."

