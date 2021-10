Beyoncé (40) und Jay-Z (51) besuchten am Samstag gemeinsam die Hochzeit von Alexandre Arnault und Designerin Géraldine Guyot in Venedig. Bei dem Bräutigam handelt es sich um den Sohn des "Moët Hennessy Louis Vuitton"-Vorsitzenden Bernard Arnault, der aktuell den dritten Platz auf der Rangliste der reichsten Menschen der Welt belegt. Für den feierlichen Anlass machten sich die "Drunk In Love"-Interpretin und ihr Gatte besonders schick.

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, trägt Beyoncé ein tiefausgeschnittenes hellblaues Kleid mit farblich darauf abgestimmten High Heels und einen schwarzen Mantel. Dazu kombinierte sie auffällig große silberne Ohrringe, eine kleine kugelförmige Handtasche und zwei mit Diamanten besetzte Halsketten. Ihr Mann setzte auf einen klassischen Anzug in Dunkelblau, kombiniert mit einem weißen Hemd und einer blauen Krawatte. Neben Beyoncé und Jay-Z war unter anderem auch Sänger Pharrell Williams (48) zu Gast auf der Hochzeit.

Das Paar scheint seine Zeit in Italien in vollen Zügen zu genießen – auf Instagram teilte die "Love On Top"-Interpretin gleich mehrere Schnappschüsse von ihrem Urlaub. Vor ihrem Aufenthalt in Italien genossen die Sängerin und der Rapper ein paar gemeinsame Tage in London.

Instagram / beyonce Beyoncé, Oktober 2021

Instagram / beyonce Jay-Z und Beyoncé in Venedig, 2021

Instagram / beyonce Beyoncé und Jay-Z im Oktober 2021

