Wincent Weiss (28) klärt das Mysterium um seinen Vornamen auf. Der Sänger, der mit Songs wie "Wer wenn nicht wir" oder "An Wunder" in Deutschland bekannt ist, hat sich aus seinen doppelten Initialen ein Markenzeichen gebastelt. Auf seinen Albumcovers prangen meist zwei übereinandergelegte W. Viele Fans könnten da doch glatt meinen, dass es sich bei Wincent mit W anstatt mit dem typischen V um einen Künstlernamen handelt. Doch dem ist nicht so: Dass sein Name mit W startet, hat sogar einen ganz bestimmten Grund.

Bei Schlag den Star war Moderator Elton (50) dem Musiker eine Entschuldigung schuldig. Er habe ihn in einem Social-Media-Posting fälschlicherweise mit V angekündigt. Aus diesem Grund interessierte den TV-Star nun, warum Wincents Vorname mit dem eher untypischen W beginnt. "Meine Mom wollte eigentlich nur, dass die Abkürzung nicht VW wird", brachte der 28-Jährige daraufhin Licht ins Dunkle. Den Vergleich mit dem Autohersteller Volkswagen habe sein Elternteil ihm so ersparen wollen.

In einem früheren Interview hatte der einstige DSDS-Star bereits verraten, dass ihm ein Satz aufgrund seines Namens ganz besonders oft über die Lippen gehe. Er müsse stets die richtige Schreibweise hinzufügen. "Wincent Weiss mit W", gehöre demnach zu seinem Grundwortschatz.

Anzeige

ProSieben / Steffen Z. Wolff Edin Hasanovic und Wincent Weiss

Anzeige

Getty Images Wincent Weiss, Sänger

Anzeige

Instagram / wincentweiss Wincent Weiss, "Musik sein"-Interpret

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de