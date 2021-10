Adele (33) outet sich im Netz als Britney Spears (39)-Fan. In den vergangenen Monaten hatte die britische Sängerin immer wieder mit ihrem im Vergleich zu früher schlankeren Body auf sich aufmerksam gemacht. Mitte Oktober überraschte Adele ihre Fans dann mit einem Teaser zu ihrem neuen Song "Easy On Me". Um diesen zu promoten, ging die Künstlerin auf Social Media live. Dort verriet Adele auch, dass sie die #freebritney-Bewegung unterstütze.

"Natürlich unterstütze ich #freebritney. Ich liebe Britney", antwortete die "Someone Like You"-Interpretin auf die Fan-Frage, ob sie die Bewegung befürworte. Sie habe die Pop-Prinzessin sogar bereits ein paar Mal getroffen. "Ich bewundere sie sehr", gab Adele während des Livestreams auf Instagram zu. Außerdem sei sie wirklich glücklich für Britney. Diese hat nämlich erst vor Kurzem vor Gericht einen Sieg errungen und konnte ihren Vater als Vormund ersetzen lassen.

Doch Adele ist nicht nur ein Fan von Britney Spears. Im September hatte die mehrfache Grammy-Gewinnerin mit einem Instagram-Posting die Beziehung zu dem Basketballagenten Rich Paul (39) bestätigt. "Sie hat wirklich das Gefühl, [mit Rich] den Jackpot geknackt zu haben", hatte ein Insider kurz darauf verraten.

