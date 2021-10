Adele Adkins (33) ist im absoluten Liebesglück! In den vergangenen Monaten wurde die Sängerin immer wieder in Begleitung eines Mannes gesichtet – genauer gesagt handelte es sich um den Basketballagenten Rich Paul (39). Ende September teilte die Musikerin dann sogar die ersten gemeinsamen Schnappschüsse und bestätigte damit ihre Beziehung. Sieht ganz so aus, als hätten sich die beiden gesucht und gefunden. Über ihre neue Partnerschaft könnte Adele wohl kaum glücklicher sein!

"Es ist schwer vorstellbar, dass die beiden nicht für eine ziemlich lange Zeit zusammen sein werden", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly. Die beiden scheinen also ein Herz und eine Seele zu sein. Besonders Adele dürfte die Beziehung äußerst guttun, ist sich die anonyme Quelle sicher: "Sie hat wirklich das Gefühl, [mit Rich] den Jackpot geknackt zu haben!" Die Turteltauben seien total verliebt ineinander und die Blondine fühle sich in Richs Gegenwart äußerst entspannt und geborgen.

"Rich ist so ein großartiger Typ, der Charme, Intelligenz und Sensibilität im Überfluss hat", schwärmte der Insider. Zudem gebe er Adele das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein. Die Quelle ist sich sicher, dass den beiden noch eine lange gemeinsame Zukunft bevorstehe.

Getty Images Adele und Rich Paul im Juli 2021

Getty Images Adele, Sängerin

Getty Images Adele und Rich Paul bei einem Basketballspiel

