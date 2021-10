Warum hat sich Markus Lugl erneut für die Liebessuche im TV entschieden? Der Friseur versuchte bereits bei Prince Charming sein Glück zu finden, doch der diesjährige Krawattenverteiler Kim Tränka schickte ihn gleich in der ersten Folge wieder nach Hause. Daraufhin hoffte er, bei "Besonders verliebt" – einer Datingshow für Menschen mit Handicap – seinen Mr. Right zu finden und lernte dort den tauben Igor kennen. Doch was genau hat Markus dazu gebracht, an dem Format teilzunehmen?

Im Interview mit Promiflash erzählte der Münchner, dass er sich, als die Anfrage kam, ein Date mit Igor zu verbringen, intensiv mit dem Thema "Menschen mit Handicap" auseinandergesetzt habe. "Ich wollte eine neue Erfahrung austesten und schauen, ob es auf diesem Wege klappen könnte", erklärte er genauer. Darüber hinaus sei ihm Igor direkt sympathisch gewesen. Darum hatte er die Chance nutzen wollen, ihn näher kennenzulernen.

Markus und Igors Date in der Show verlief sehr gut – es folgte sogar noch ein zweites. Dennoch wurde aus den beiden kein Paar. "Igor und ich haben uns von Anfang an gleich gut verstanden. Leider gehört zu einer Partnerschaft mehr als nur Sympathie", verriet Markus gegenüber Promiflash. Er habe jedoch nach wie vor mit Igor Kontakt und einen guten Freund in ihm gefunden.

RTL "Besonders verliebt"-Kandidat Igor bei seinem Date mit Markus

TVNOW Markus Lugl, "Prince Charming"-Kandidat

RTL Die "Besonders verliebt"-Kandidaten Markus und Igor

