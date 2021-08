Für Markus Lugl endete das Abenteuer Prince Charming ziemlich schnell. Der Single-Mann wurde von Prince Charming Kim Tränka bereits in der allerersten Folge in die Wüste geschickt. Neben Patrick Eisner, der nach wenigen Stunden freiwillig den Heimweg angetreten ist, war Markus der einzige Kandidat, der nicht in der Männer-Villa bleiben durfte. Promiflash hat mal bei Markus nachgehakt: Woran könnte es gelegen haben?

"Ich denke, es fehlte von Anfang an der Kick", erklärte der Friseur im Promiflash-Interview. Er glaubt, rein optisch nicht Kims Typ zu entsprechen. Aber auch charakterlich passte es offenbar nicht. "Er reist gerne und will eines Tages auswandern. Ich wünsche mir einen Ehemann, würde gerne ein Kind adoptieren, eine Familie haben. Ich denke, das passt nicht in sein Leben oder zu seinen Träumen und Vorstellungen", meinte der 32-Jährige.

Obwohl Kim rein vom Äußeren auch nicht Markus' Traumvorstellung entsprach, war er trotzdem enttäuscht, als Erster seine Koffer packen zu müssen: "Als ich erfahren musste, dass ich keine Krawatte bekomme, ist mir einiges durch den Kopf gegangen. Ich war traurig und sehr enttäuscht, konnte es noch gar nicht richtig realisieren. Als ich dann am nächsten Tag aufgestanden bin, war mein erster Gedanke: 'Warum ich?' Aber im Nachhinein denke ich mir, dass es die richtige Entscheidung war, da ich persönlich denke, er und ich hätten keine Zukunft gehabt und ich will anderen nicht die Chance nehmen, ihre große Liebe zu finden."

Anzeige

TVNOW Kim Tränka, Prince Charming

Anzeige

TVNOW Markus Lugl, "Prince Charming"-Kandidat

Anzeige

TVNOW Kim Tränka, Prince Charming 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de