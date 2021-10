Große Trauer um All-Blacks-Star Sean Wainui. Der neuseeländische Rugby-Spieler wurde durch seine zahlreichen Spielerfolge mit den Crusaders und den Chiefs weltbekannt. Im Juni dieses Jahres erzielte er fünf Versuche beim Super-Rugby-Transtasman-Sieg gegen die Waratahs und ging damit als der erste Spieler in die Geschichte des Super Rugby ein, dem dies gelang. Nun trauert die Sportwelt um Sean, der vollkommen unerwartet verstorben ist.

Der Sportler starb bei einem tragischen Autounfall am Montagmorgen und hinterlässt seine Frau Paige und zwei kleine Kinder. Die Anteilnahme an seinem Tod ist groß. Sein Trainer Clayton McMillan bezeichnete ihn in einem öffentlichen Statement, als einen Sportler "der alles verkörperte, was man sich von einem Spieler wünschen kann", schrieb die Daily Mail. Weiter hieß es: "Er war ein einflussreiches Mitglied in den Teams, denen er angehörte, und seine Anwesenheit wird uns fehlen. Unser aufrichtiges Beileid gilt Paige, Kawariki und Arahia sowie seiner weiteren Familie in dieser schweren Zeit. Wir bieten ihnen zusammen mit unseren Spielern und Mitarbeitern unsere volle Unterstützung an."

Erst vor sechs Wochen feierten der Sportler und seine Frau ihren einjährigen Hochzeitstag. Auf Instagram schrieb der Sportler Anfang September: "Ein Jahr Ehe mit meiner Liebsten. Ich liebe dich jeden Tag mehr und mehr. Auf die nächsten 100 Jahre." Dazu postete er mehrere Bilder von der Hochzeit. Unter dem Posting finden sich nun zahlreiche Kommentare seiner Community, die Seans Tod betrauert. "Ruhe in Frieden", schreiben viele Fans.

Anzeige

Getty Images Sean Wainui, Rugby-Spieler

Anzeige

Instagram / paiggefox Sean Wainui mit seiner Familie

Anzeige

Instagram / paiggefox Sean Wainui mit seiner Frau Paige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de