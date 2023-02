Aus diesem Grund stieg Regé-Jean Page bei "Bridgerton" aus

Regé-Jean Page (34) ist durch seine Rolle als Duke of Hastings in dem Netflix-Hit Bridgerton der internationale Durchbruch gelungen. In der ersten Staffel der romantischen Serie hatte der Schauspieler als britischer Adliger neben Phoebe Dynevor (27) die Hauptrolle übernommen. In der darauffolgenden Season war der Brite aber nicht mehr zu sehen gewesen. Über die Gründe seines Serien-Endes war viel gemunkelt worden – Regé erklärte jetzt, warum er bei "Bridgerton" aufhörte!

In einem Interview mit JustJared äußerte sich der 34-Jährige nun zu seinem Show-Austritt: "Ich wurde für einen Job engagiert und diesen Job habe ich erledigt." Ihm sei von Anfang an klar gewesen, dass die Geschichte seines Charakters mit der ersten Staffel abgeschlossen wird. Auch, dass der Duke nach der "Bridgerton"-Premiere zum Fan-Liebling wurde, habe nichts an dem Plan geändert. Weitere Geschichten um Daphne und Simon hätten erfunden werden müssen: "Dafür waren wir nicht engagiert worden", erzählte Regé ehrlich.

Mit seinem Serien-Erfolg scheint der Darsteller komplett abgeschlossen zu haben. Das Liebes-Chaos rund um Anthony Bridgerton, Kate Sharma und deren Schwester Edwina beschäftigte das Millionenpublikum im vergangenen Jahr. Aber der Hottie hatte sich die zweite Staffel nach seinem Ausstieg offenbar nicht mehr angesehen: "Ich habe es nicht mitbekommen", gab er gegenüber Variety preis.

Getty Images Regé-Jean Page bei der Premiere von "The Harder They Fall"

Liam Daniel/ Netflix Regé-Jean Page und Phoebe Dynevor in der Serie "Bridgerton"

Getty Images "Bridgerton"-Star Regé-Jean Page

