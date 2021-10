Yvonne Pferrer (27) ist im absoluten Liebesglück! Bei der ehemaligen Köln 50667-Darstellerin könnte es aktuell offenbar kaum besser laufen: Seit mittlerweile rund vier Jahren fährt die Beauty mit ihrem Van durch die Gegend und erkundet die schönsten Orte der Welt. Immer mit dabei und an ihrer Seite ist ihr Partner Jeremy Grube (27). Ihm widmete Yvonne nun besonders rührende Zeilen im Netz!

"Ich suche keinen Mann fürs Leben, sondern einen Seelenverwandten", teilte Yvonne ihrer Community via Instagram mit. Und genau diese Person hat die Weltenbummlerin in ihrem Jerry gefunden. "Je länger wir auf engstem Raum zusammen sind, desto krasser spüre ich, wie unsere Gedanken zu einem werden", schwärmte die 27-Jährige. Das Paar spreche in einigen Momenten oftmals das gleiche aus oder fühle sich genauso wie der jeweils andere. "Das ist echt strange – besonders, weil es immer zwischen drinnen diese Momente gibt, in denen wir uns gegenseitig verfluchen könnten", gab Yvonne offen zu.

In einem ehrlichen Gespräch können die beiden den Zoff aber schnell wieder aus dem Weg räumen. "Liebe und Hass kann so nah beieinanderliegen und meiner Meinung nach sollten heutzutage viel mehr Menschen für die Liebe kämpfen", appellierte Yvonne an ihre Follower. Jeder sei doch auf der Suche nach der perfekten Liebe, doch vielleicht gibt es diese Person schon längst neben einem, ohne dass man sie bemerkt hat.

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer und Jeremy Grube, Ex-"Köln 50667"-Darsteller

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer mit ihrem Freund, Oktober 2021

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer und ihr Freund Jeremy Grube im April 2021

