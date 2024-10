Nach langem Urlaub: Yvonne Pferrers "Haut ist explodiert"

Yvonne Pferrer (30) und Jeremy Grube (30) sind zurück von ihrer langen Reise – doch sie bringen nicht nur schöne Erinnerungen mit. Auf Instagram melden sich die Köln 50667-Bekanntheit und ihr Partner zu Wort und zeigen, welche Strapazen der Rückflug in Yvonnes Gesicht hinterlassen hat. "Yve hat richtig Streuselkuchen im Gesicht, das ist richtig heftiger Ausschlag", kommentiert Jeremy. Währenddessen schaut die Influencerin nur mit schockiertem Blick in den Spiegel und kann ihren Augen kaum glauben.

Unter dem Video äußert die 30-Jährige auch schon eine Vermutung, weshalb ihre "Haut explodiert" ist. "Wahrscheinlich wegen des unterschiedlichen Klimas? So schlimm war meine Haut lange nicht", erklärt Yvonne. Und wie es scheint, könnte der Zeitpunkt für die Hautirritation nicht unpassender sein, denn für das Paar steht ein ganz besonderes Event an. "Und das zu einer Hochzeit", stellt die Influencerin niedergeschlagen fest.

Dabei hatte die gemeinsame Reise doch so entspannt begonnen. Auf der Social-Media-Plattform verabschiedete sich das Paar in das Urlaubsabenteuer mit einem witzigen Bild am Strand. Splitterfasernackt posierten Yvonne und Jeremy mit Schwimmbrillen und blickten freudestrahlend in die Kamera. "Wir sind wieder auf Reisen – diesmal ohne Handy", schrieb die Brünette unter den ulkigen Schnappschuss auf ihrem Profil.

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer im Oktober 2024

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer und Jeremy Grube, Influencer

