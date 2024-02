Yvonne Pferrer und ihr Jeremy wurden bewaffnet überfallen!

Das behalten sie nicht für sich! Die ehemaligen Köln 50667-Darsteller Yvonne Pferrer (29) und Jeremy (29) Gruber sind vor allem für ihre spektakulären Van-Reisen bekannt. Seit Jahren begeistert das Paar mit Aufnahmen von den schönsten Orten der Welt – und trotz ihres neuen Eigenheims reizt die Ferne die beiden offenbar weiterhin. Aktuell befinden sie sich auf einer sechsmonatigen Reise durch Südamerika. Kürzlich mussten Yvonne und Jeremy allerdings eine unschöne Erfahrung mit einem Kriminellen machen!

Auf Instagram klärt das reiselustige Duo seine Fans auf und berichtet von einem bewaffneten Überfall in Peru. Auf einer Düne habe das Paar den Sonnenuntergang genossen, bis hinter ihnen eine Person aufgekreuzt sei, die mit einer Pistole in der Hand offenbar Geld forderte. "Verrückt, dass an so vermeintlich touristischen Orten es doch so gefährlich sein kann", lässt die Brünette das Ganze Revue passieren.

Trotz des Schocks lassen sich die beiden nicht unterkriegen – genauso wenig wie in den vergangenen Jahren ihrer Beziehung. Die einstige Schauspielerin und der Musiker zeigen sich im Netz überglücklich – und sind es offenbar auch. Yvonne wünscht sich wohl sogar einen Heiratsantrag. "Fühle dich nicht unter Druck gesetzt, Jeremy, aber ich fühle mich zum ersten Mal bereit", meint sie unter einem Urlaubsfoto auf Instagram.

Instagram / yvonnepferrer Jeremy Grube und Yvonne Pferrer im Februar 2024

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer im März 2022 auf den Malediven

