Yvonne Pferrer teilt nacktes Abschiedsbild mit ihrem Jeremy

Sie lassen es sich gut gehen: Yvonne Pferrer (30) und Jeremy Grube (30) bummeln durch die Welt – und dabei scheint es ihnen richtig gut zugehen. Auf Instagram teilt die frühere Köln 50667-Bekanntheit ein neues Foto von sich und ihrem Schatz und verabschiedet sich damit aus dem Netz – zumindest für die nächsten drei Wochen. Denn, wie sie zu dem Foto schreibt: "Wir sind wieder auf Reisen – diesmal ohne Handy." Wie glücklich sie diese Entscheidung macht, zeigt auch das Bild: Splitterfasernackt stehen die beiden Influencer in den Wellen des Meeres. Sie grinsen bis über beide Ohren und tragen auf den Nasen große Tauchermasken, während ihnen die Sonne auf die Haut scheint und sie sich aneinanderschmiegen.

Yvonne schreibt außerdem, dass die Zeit ohne Handy für sie und ihren Partner richtiger Urlaub bedeute und sie sich schon freuen, alle Eindrücke ihrer Reise nachträglich mit den Fans zu teilen. Die meisten ihrer Fans wünschen dem Paar eine "tolle Zeit" und "ganz viel Spaß". Einige schreiben: "Ohne Handy ist echt mutig! Aber ihr macht es richtig!" und "Kommt nur heil wieder nach Hause!" In früheren Beiträgen hat die Schauspielerin auch schon verraten, wo genau die Reise hingehen soll: Sie werden unter anderem auf den Seychellen verweilen, auf dem Himalaja-Gebirge herumklettern und eine Entdeckungstour durch Indien machen.

Die beiden Weltenbummler sind dafür bekannt, nie lange an einem Ort zu verweilen. Über die vergangenen Jahre haben sie sich schon aus allen weiten Ecken der Erde gemeldet. Doch im März 2023 überraschten sie ihre Supporter mit einem ganz neuen Lebensabschnitt: Sie sind in ein gemeinsames Haus gezogen! So sesshaft zu sein, war zwar etwas Neues für die beiden, doch sie haben sich anscheinend sehr schnell daran gewöhnen können. Wie Yvonne ebenfalls im Netz vor ihrer Abreise schrieb: "Ehrlich gesagt, fiel es uns diesmal etwas schwerer, wieder aufzubrechen. Zu Hause fühlen wir uns superwohl und hier haben wir ja schließlich alles, was wir brauchen."

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer und Jeremy Grube, Influencer

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer in ihrem neuen Haus

