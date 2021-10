Adele Adkins (33) singt über ihre Scheidung. Im Frühjahr 2019 gab die Sängerin die Trennung von ihrem damaligen Ehemann Simon Konecki bekannt, seit vergangenem April sind die Eltern eines Sohnes nun offiziell geschieden. Der genaue Grund für das Scheitern der Ehe ist nicht bekannt. In ihrem gerade veröffentlichten Song "Easy On Me" besingt Adele nun aber diese schwere Zeit und betont, wie sehr sie damals gekämpft hat.

Am Freitag veröffentlichte die Britin ihren neuen Song "Easy On Me". Und die Fans sind nicht nur deshalb hin und weg, weil es sich dabei um die erste Single seit gut sechs Jahren handelt. In den Lyrics zeigt sich Adele von ihrer zerbrechlichen Seite und scheint ihre gescheiterte Ehe zu verarbeiten. "Es gibt keinen Raum für Veränderungen, wenn wir beide so tief in unseren Gewohnheiten stecken. Du kannst nicht leugnen, wie sehr ich es versucht habe", singt sie unter anderem.

Am 19. November erscheint Adeles neues Album "30". Darin werden wohl weitere intime Einblicke auf die Fans warten. "Ich habe auf dem Weg eine Menge Wahrheiten über mich erfahren. Ich habe viele Schichten abgelegt und mich in neue gehüllt", teaserte die 33-Jährige die Platte an.

ActionPress Simon Konecki und Adele

Getty Images Adele, Musikerin

Getty Images Adele bei den Grammy Awards 2017

