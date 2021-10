So wunderschön trat Jennifer Gates (25) vor den Altar. Die Tochter von Microsoft-Gründer Bill Gates (65) und seiner Ex-Frau Melinda (57) gab ihrem Verlobten Nayel Nassar (30) am vergangenen Wochenende das Jawort – und dieses besondere Ereignis ließ die Milliardärstochter sich natürlich einiges kosten. Die Hochzeit soll umgerechnet etwa zwei Millionen Euro gekostet haben. Nun teilte Jennifer die ersten Aufnahmen von ihrer romantischen Traumhochzeit.

Dieses Foto, das Jennifer auf Instagram teilte, zeigt die strahlende Braut und ihren Bräutigam Arm in Arm an deren Hochzeitstag. Die 25-Jährige trug dabei ein maßgeschneidertes Kleid von Vera Wang mit Spitze und einer langen Schleppe. Das Brautpaar, das unter dem Beifall ihrer Liebsten einen mit zahlreichen Blumen verzierten Gang entlang schreitet, könnte auf dem Schnappschuss kaum glücklicher aussehen. "Mein Universum. 16.10.2021", schrieb sie schlicht zu dem Hochzeitsfoto. Ihr frischgebackener Ehemann teilte einen ähnlichen Schnappschuss mit seinen Followern. "Ich kann das für immer mit dir kaum abwarten, Jennifer", kommentierte er seinen Post und bezeichnete seinen Hochzeitstag als den schönsten Tag in seinem Leben.

Auch Jennifers stolze Mutter teilte ein Foto von dem besonderen Tag ihrer Tochter. Auf diesem Bild können ihre Follower noch einmal einen genauen Blick auf Jennifers Traumrobe und den XXL-Schleier werfen. "Was für eine Freude, dass wir an diesem Wochenende das Licht und die Liebe von Jennifer und Nayel feiern konnten", schwärmte sie.

Instagram / jenniferkgates Jennifer Gates und Nayel Nassar, Februar 2019

Getty Images Jennifer Gates und Nayel Nassar in Madrid, 2019

Getty Images Melinda Gates im PlayStation Theater in New York, 2019

