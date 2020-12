Da ist aber jemand richtig groß geworden! Der GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (34) und seine Frau Hanna (24) begrüßten vor drei Jahren ihre kleine Tochter Delia (3) auf der Welt. Ein Jahr später gab sich das Paar das Jawort – die Hochzeit der stolzen Eltern machte das junge Familienglück perfekt. Doch seitdem scheint die Zeit geradezu wie im Flug vergangen zu sein: Delia feiert nun schon ihren dritten Geburtstag!

Auf Instagram gratulierte die stolze Mutter dem Geburtstagskind zu seinem Ehrentag und teilte ein paar Aufnahmen des glücklichen Trios: Während ihre Eltern sich für eher schlichte Outfits entschieden haben, lässt Delia es in einem rosafarbenen Prinzessinnenkleid so richtig krachen – inklusive Diadem natürlich. Hanna macht ihrem Nachwuchs in dem Zuge eine süße Liebeserklärung: "Wir lieben dich bis zum Mond und wieder zurück. Vor drei Jahren haben wir auf dich gewartet, damit du die Welt mit uns entdecken kannst. Die Zeit ist so schnell vergangen", schrieb die 24-Jährige.

Ihre Rührung kann die brünette Schönheit nicht verstecken – und verleiht ihren Gefühlen in dem Post Ausdruck. "Mama und Papa werden immer für dich da sein. Ich weine... Es ist einfach so verdammt wundervoll Kinder zu haben", schwärmte das Model weiterhin.

Instagram / hannaweig Delia, Jörn und Hanna Schlönvoigt

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn, Delia und Hanna Schlönvoigt

Instagram / hannaweig Delia und Hanna Schlönvoigt an Weihnachten 2019

