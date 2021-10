Jasmin Tawil (39) schwebt auf Wolke sieben – allerdings mit einem anderen Mann als noch vor ein paar Monaten! Erst vor wenigen Tagen überraschte die ehemalige GZSZ-Darstellerin mit süßen Neuigkeiten: Sie ist wieder vergeben. Aber Moment mal – der Glückliche heißt Miquele und kommt aus Venedig. Im Februar dieses Jahres hatte sich Jasmin hingegen noch mit dem Vater ihres Sohnes Ocean verlobt!

Anfang des Jahres teilte die Blondine ihrer Community via Instagram nämlich noch Folgendes mit: "Hey Instagram-Freunde. Oceans Vater hat mich gefragt – und ich habe Ja gesagt. Wir werden dieses Jahr heiraten!" Inzwischen haben sich die Pläne offensichtlich geändert und die geplante Hochzeit fällt ins Wasser. Dennoch könnte die Schauspielerin mit ihrer neuen Liebe kaum glücklicher sein.

Weshalb ihre vorherige Beziehung mit dem Papa ihres Sprösslings in die Brüche ging, behielt Jasmin bisher für sich. Den neuen Mann an ihrer Seite lernte die Weltenbummlerin in Costa Rica kennen. "Miquele ist ein so romantischer, respektvoller und fürsorglicher Mensch. Das Beste, was mir passieren konnte", schwärmte die 39-Jährige gegenüber Bild.

Sat.1 / Marc Rehbeck Jasmin Tawil

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem neuen Freund Miquele

RTL / Matea Smolcic Jasmin Tawil bei "Unbreakable – Wir machen Dich stark!"

