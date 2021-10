Was ist bloß bei Disney los? Eigentlich sorgte das Filmstudio in den vergangenen Monaten bei den Marvel-Fans für Begeisterung. Immerhin wurden einige heiß ersehnte Filmfortsetzungen für das kommende Jahr angekündigt. 2022 sollen unter anderem ein weiterer Black Panther-Streifen und auch eine "Doctor Strange"-Fortsetzung in die Kinos kommen. Doch auf die müssen die Fans nun wohl noch etwas länger warten: Die Veröffentlichungen sämtlicher Marvel-Filme fürs kommende Jahr wurden nach hinten verschoben.

Wie Disney nun bekannt gab, wird "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" nicht wie geplant schon im März, sondern erst am 6. Mai 2022 erscheinen. "Black Panther: Wakanda Forever" wurde sogar von Juli auf den 11. November verschoben. Auch die Thor-Fortsetzung "Thor: Love and Thunder" wird nun erst am 8. Juli erscheinen und nicht schon wie geplant bereits im Mai. Der Film "The Marvels" wird sogar gar nicht mehr im kommenden Jahr, sondern erst 2023 veröffentlicht. Und auch "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", der eigentlich schon im Februar 2023 anlaufen sollte, wird nun erst im Juli 2023 in den Kinos zu sehen sein.

Von dem neuen Zeitplan sind aber nicht nur Marvel-Filme betroffen. Auch der fünfte Indiana Jones-Teil sollte eigentlich schon im Juli 2022 Premiere feiern. Als neues Datum steht nun der 30. Juni 2023 fest. Wie The Wrap von einem Disney-Insider erfahren hat, hat der neue Zeitplan etwas mit Verzögerungen bei einigen der Dreharbeiten zu tun.

