Bei diesem Anblick wird ihren Fans sicherlich ganz schön heiß! Eva Longoria (46) ist seit Jahren eine erfolgreiche Schauspielerin. Mit der beliebten US-Serie Desperate Housewives wurde die Beauty zum gefeierten Star. Heute ist die Texanerin nicht nur Schauspielerin, sondern auch eine Mutter und erfolgreiche Unternehmerin, die ihren Fans gerne etwas von ihrem Alltag zeigt – so wie vor wenigen Tagen wieder: Eva rekelte sich genüsslich im Garten und präsentierte dabei ihren Hammer-Body!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte die 46-Jährige jetzt einen ziemlich hotten Schnappschuss von sich. In einem Hängesessel gerekelt, sonnt sich die brünette Schönheit auf der Aufnahme in einem Garten. "Aus Mexiko, mit Liebe", kommentierte der Hollywoodstar den Bikini-Beitrag. Fans der Schauspielerin hatten allerdings eher Augen für Evas Sixpack als für alles andere. "Als ich 35 war, hatte ich auch so einen Körper" oder "Wow, du siehst einfach fantastisch aus", schrieben etwa zwei Follower.

Doch Eva kommt auch ganz ohne Glamour aus – die Seriendarstellerin zeigt sich im Netz nämlich gern auch mal komplett ungeschminkt. Erst Anfang des Jahres hatte die US-Amerikanerin ihren Fans ihren No-Make-up-Look präsentiert und sich dabei in einem pinken Catsuit gezeigt.

Anzeige

Instagram / evalongoria Eva Longoria

Anzeige

Instagram / evalongoria Eva Longoria im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / evalongoria Eva Longoria im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de