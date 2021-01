Die Botschaft hinter diesem Foto rückt ziemlich schnell in den Hintergrund! Auf ihren Social-Media-Kanälen lässt Eva Longoria (45) ihre Fans nicht nur an ihrem Leben als stolze Mutter teilhaben, sie wendet sich auch mit weitaus ernsthafteren Beiträgen an ihre acht Millionen Instagram-Follower. Vor allem politisch ist die Schauspielerin engagiert und sprach in einem aktuellen Post über die Senatsstichwahl im US-Bundesstaat Georgia, die gerade stattgefunden hat. Doch die Community hatte nur Augen für Evas Bild und ihren natürlichen Look...

"Georgia, zeigt mir eure Wahlmuskeln", begann die ehemalige Desperate Housewives-Darstellerin ihren Beitrag auf Instagram. Dazu teilte sie einen Schnappschuss, auf dem sie in einem hautengen, pinkfarbenen Sportdress ihre Muckis zur Geltung brachte. Ungeschminkt und ganz natürlich strahlt Eva dabei in die Kamera – und zog damit die User vollkommen in ihren Bann. "Oh wow, guck sich einer diesen strahlend pinken Catsuit an. Das sieht gut aus", kommentierte Designerin Victoria Beckham (46) die Aufnahme ihrer guten Freundin.

Zweieinhalb Jahre nach der Geburt ihres Sohnes ist Eva in Topform – das kommt aber auch nicht von ungefähr. Regelmäßig präsentiert sich die 45-Jährige im Netz beim Sport. Schweißtreibende Trainingseinheiten scheinen bei ihr mittlerweile auf der Tagesordnung zu stehen.

