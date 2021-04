Zeit für Entspannung bei Eva Longoria (46)! Dass die ehemalige Desperate Housewives-Darstellerin eine stolze Mutter ist, zeigt sie immer wieder. In den sozialen Medien veröffentlicht sie regelmäßig zuckersüße Fotos mit Sohn Santiago Enrique Bastón (2). Auch wenn sie den Alltag mit ihrem Zweijährigen in vollen Zügen genießt, scheint sie am Abend gern mal bei einem Gläschen Wein abzuschalten. Solch einen Moment hielt Eva nun für ihre Fans in einem coolen Bild fest.

Vor Kurzem postete die 46-Jährige dieses niedliche Foto mit ihrem Sohn Santiago auf Instagram. "Zeit für Wein für mich und Santi!" untertitelt die Schauspielerin ihre Aufnahme und vollendet den Post mit den Hashtags #WineWednesday und #ItsWineOclockSomewhere" (zu Deutsch: "Wein-Donnerstag" und "Irgendwo ist Wein O’clock"). Auch einige Prominente wie die Schauspielerinnen Lisa Vidal und Alex Meneses erfreuen sich an der Momentaufnahme und kommentieren den Beitrag begeistert. Mit etwa 117.000 Likes zeigt sich, dass Evas Follower solche süßen Schnappschüsse genauso wertschätzen wie ihre Selfies oder Mode-Shootings und Evas Stimmung nachvollziehen können.

Ebenfalls gut auf der Vielzahl an Posts in Evas Feed zu erkennen, ist "Santis" Entwicklung und wie groß der Zweijährige inzwischen geworden ist. Mama Eva ist jedenfalls superstolz und glücklich mit ihrem Sohn. Zum zweiten Geburtstag des Knirpses postete sie ein kurzes Video und schrieb damals: "Ich habe so ein Glück, deine Mama zu sein und werde immer alles tun, für dich und diese Welt das Beste zu geben."

Instagram / evalongoria Eva Longoria mit ihrem Sohn Santiago

Instagram / evalongoria Eva Longoria

Instagram / evalongoria Eva Longoria und Sohn Santiago Enrique Bastón in Mexiko

