Moritz Bleibtreu (50) macht seine neue Liebe offiziell! Der Schauspieler spricht eigentlich nur selten über sein Privatleben. Bislang war lediglich bekannt, dass er einen zwölfjährigen Sohn namens David hat, der aus der Beziehung mit seiner Freundin Annika hervorging. Doch mit dieser ist Moritz schon lange nicht mehr glücklich: Denn wie er jetzt verrät, ist er längst von ihr getrennt. Er hat inzwischen sogar schon wieder eine neue Frau an seiner Seite!

Wie der 50-Jährige über seine Agentin Helena Lax gegenüber Bunte ausrichten ließ, ist er wieder vergeben – und das nicht erst seit Kurzem. Schon seit zwei Jahren geht der "Blackout"-Star mit seiner neuen Freundin gemeinsam durchs Leben. Die Glückliche heißt Saskia de Tschaschell und ist 30 Jahre alt.

Schon im März 2017 hatte es Gerüchte gegeben, dass Moritz und Annika kein Paar mehr sind. Bild hatte damals berichtet, dass die Mutter seines Sohnes bereits seit längerer Zeit mit David allein in einer Wohnung in Hamburg lebt. Der gebürtige Münchner soll zu diesem Zeitpunkt jedoch in einem Vorort der Hansestadt gewohnt haben. Für das Wohl ihres Sohnes wollten sie aber angeblich weiterhin zusammenhalten.

Getty Images Moritz Bleibtreu im April 2018 in Frankreich

Instagram / moritzbleibtreu Moritz Bleibtreu, Schauspieler

Getty Images Moritz Bleibtreu im Januar 2018 in Frankfurt am Main

