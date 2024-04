Seltenes Paarfoto: Moritz Bleibtreu schwärmt von seiner Frau

Moritz Bleibtreu (52) hält sein Liebesleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Hin und wieder macht der Schauspieler jedoch eine Ausnahme. Am Wochenende veröffentlichte er auf Instagram ein neues Foto mit seiner Ehefrau, Saskia. Die beiden lächeln fröhlich in die Kamera – und sind das offenbar auch. "Das, was Glück ist. Danke für alles, mein Schatz", schwärmte der gebürtige Münchner in der Bildunterschrift.

Die Fans sind von dem seltenen gemeinsamen Schnappschuss total begeistert. "Das Glück sieht man in euren Augen", findet eine Userin. Eine andere schreibt: "Schönster Schauspieler mit sehr schöner Frau." Aber auch Saskia lässt das Foto nicht unkommentiert. Sie versieht den Beitrag mit drei Herz-Emojis, woraufhin Moritz mit einem Blumen-Emoji antwortet. Die Key Account Managerin möchte eigentlich nicht in der Öffentlichkeit stehen und begleitet ihren Mann nur ab und zu zu Terminen. Da sie eine große Rolle in seinem Leben spielt, wolle der Filmstar aber auch kein Geheimnis aus ihr machen.

Moritz und Saskia machten ihre Beziehung im Oktober 2021 öffentlich, waren zu dem Zeitpunkt aber schon zwei Jahre lang zusammen. Im Sommer 2022 gaben sie sich das Jawort. Kurze Zeit später verriet der "Soul Kitchen"-Darsteller, wie sehr er das Eheleben genießt. "Ich hätte es nicht gedacht, aber es macht schon was aus, wenn die Frau den eigenen Namen trägt", freute er sich im Interview mit Promiflash.

ActionPress Schauspieler Moritz Bleibtreu und seine Ehefrau Saskia

ActionPress Saskia de Tschaschell und Moritz Bleibtreu im November 2021 in Berlin

