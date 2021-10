Serkan Yavuz (28) will endlich er selbst sein! In der Vergangenheit versuchte der Influencer erst bei Die Bachelorette und dann bei Bachelor in Paradise, seine große Liebe zu finden. Zwar funkte es tatsächlich zwischen ihm und Carina Spack (25), die Beziehung ging aber nach der Show in die Brüche. In wenigen Tagen öffnet das Bachelor-Resteparadies nun erneut seine Pforten und Serkan versucht wieder sein Glück. Dort will er allerdings eine andere Seite von sich zeigen – der TV-Star verriet Promiflash: Der "nette Serki" ist Geschichte.

Der 28-Jährige kam bei seinen Auftritten in den Kuppelshows zuletzt etwas zurückhaltend und zum Teil auch schüchtern rüber. Doch offenbar tickt er so eigentlich gar nicht. "Damals vor 2,5 Jahren war alles sehr neu für mich. Ich habe mich zu oft aus Sachen rausgezogen, zu denen ich eigentlich eine starke Meinung hatte. Das würde ich heute nie mehr so machen", stellte er im Promiflash-Interview klar. Er möchte deswegen von jetzt an sein wahres Gesicht zeigen. "Ich hätte auch weiterhin nur der 'nette Serki' sein können, um allen gerecht zu werden. Aber wofür? Ich bin kein Fan von dieser Scheinwelt!", betonte Serkan. Den Badboy will er allerdings auch nicht unbedingt raushängen lassen.

Für den gebürtigen Regensburger ist klar, dass er sich nicht länger verstecken will. Deswegen hat er auch keine Angst vor Kritik. "Entweder mag man mich oder man mag mich nicht. Jeder fordert immer authentische Personen – hier bin ich", hielt er fest.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" auf TVNow.

Anzeige

Instagram / carina_spack Carina Spack und Serkan Yavuz im August 2020

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL Serkan Yavuz bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/serkan___yavuz/ Serkan Yavuz im Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de