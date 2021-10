Serkan Yavuz (28) weiß, wie Frauen ticken. Am kommenden Sonntag ist es so weit: Bei RTL werden ehemalige Bachelor- und Bachelorette-Kandidaten in ein neues Liebesabenteuer bei Bachelor in Paradise geschickt. Serkan gehört zwar nicht zum Startcast, wird in der Show aber ebenfalls nach der großen Liebe suchen. Zuvor hatte er bereits groß getönt, dass er bei den Damen super ankommt und acht von zehn Frauen locker erobern kann. Doch womit kann der Influencer punkten? Promiflash hat nachgehakt...

"Ich habe es auch genauso gemeint, wie ich es gesagt habe. Ich habe aber nicht gesagt, dass sie direkt auf den ersten Blick auf mich abfahren", machte er gegenüber Promiflash deutlich. Offenbar braucht es also etwas Zeit, bis die Ladys erkennen, was wirklich in dem 28-Jährigen steckt. Dann weiß der gebürtige Regensburger aber offenbar mit seinen Qualitäten umzugehen. "Ich kenne mich und weiß, wie man sich bei Frauen verhält und was bei einer Frau gut ankommt. Zum Beispiel Humor – und davon habe ich genug", stellte er klar.

Tatsächlich sieht es auch so aus, als hätte Serkan im Paradies die ein oder andere Geschichte am Laufen. In einem ersten Staffeltrailer konnten die Zuschauer sogar vermuten, dass der Flirtshow-Kandidat in der Show Sex hat. "Schlaf doch einfach mit Chanelle und dann entscheidest du, wer besser war", riet ihm Denise Hersing (25) in einer Sequenz. Hatte er zuvor also schon ein Techtelmechtel gehabt?

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" auf TVNow.

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz im Juni 2021

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, Ex-Bachelorette-Boy

Anzeige

TVNow Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de