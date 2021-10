Ist das der nächste Dschungelcamp-Bewohner? In wenigen Monaten startet die 15. Staffel der Realityshow – allerdings nicht wie gewohnt in Australien, sondern wegen der aktuellen Gesundheitslage erstmals in Südafrika. Filip Pavlovic (27), Lucas Cordalis (54) und Harald Glööckler (56) wurden bereits als Kandidaten für die Sendung bestätigt. Doch wer wird mit ihnen gemeinsam noch ins Zeltlager ziehen? Im Gespräch ist nun dieser TV-Auswanderer!

Wie Bild berichtet, soll auch der Goodbye Deutschland-Star René Zierl in der Show mit von der Partie sein. Das plauderte zumindest ein Bekannter des einstigen Karibikinselbewohners aus. Vor wenigen Monaten gab es bereits Gerüchte, dass der 48-Jährige bei Promi Big Brother zu sehen sein soll. Diese bewahrheiteten sich allerdings nicht.

Zuletzt wurde auch über Claudia Obert (60) als weitere Mitbewohnerin spekuliert. Für die Modeunternehmerin kommt eine Teilnahme an der Show jedoch überhaupt nicht infrage. "Da kriegt mich keine Summe der Welt hin. Wenn’s um ekliges Essen und Trinken geht, bin ich raus. Auch wenn das viele denken, ich bin ja nicht pleite", stellte die ehemalige Promis unter Palmen-Teilnehmerin klar.

Instagram / renezierl René Zierl, bekannt durch "Goodbye Deutschland"

Instagram / renezierl René Zierl, TV-Bekanntheit

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert mit ihrem Buch "Life's a Party!"

