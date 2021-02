Die ersten drei Dschungelcamp-Kandidaten für 2022 stehen fest! Schon am Mittwoch verkündete Lucas Cordalis (53), dass er in den australischen Busch fliegen wird, um sich die Krone zu schnappen. Am Freitag gab dann Harald Glööckler (55) seine Teilnahme bekannt. Und Filip Pavlovic (26) war als Sieger der Ersatzshow der Dritte im Bunde. Im Promiflash-Interview verriet der Hamburger jetzt, welchen Eindruck er von seinen zukünftigen Co-Campern hat.

"Ich bin jetzt einfach nur glücklich darüber, dass ich mit zwei tollen zwei Persönlichkeiten dieses Abenteuer bestreiten darf", schwärmte der Bachelor in Paradise-Star gegenüber Promiflash. Den Glööckler bezeichnete Filip sogar als eine Ikone. Kennengelernt hat er die beiden VIPs bisher nicht. Deshalb könne er jetzt auch noch nicht sagen, mit wem er sich in Australien wohl besser verstehen wird.

Nicht nur Filip ist begeistert von dem bisherigen "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"-Cast – auch die Promiflash-Leser freuten sich über den Mann von Daniela Katzenberger (34) und den schillernden Designer. "Das wird spannend" oder "Endlich mal echte Stars im Dschungel", kommentierten die User unter einem Insta-Beitrag von Promiflash.

Filip Pavlovic, Sieger der Dschungelshow 2021

Harald Glööckler, Modedesigner

Lucas Cordalis, 2020

