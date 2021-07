Wer zieht bald in den TV-Container ein? Diese Frage stellen sich die Fans nun schon seit einigen Wochen. Zuletzt wurde verkündet, dass unter anderem Melanie Müller (33), Danni Büchner (43) und Eric Sindermann (32) zum Promi-Cast gehören sollen. Auch Dominic Harrisons (30) Name fiel – der versicherte allerdings, dass es sich dabei nur um ein Gerücht handelt. Jetzt soll aber bekannt sein, wer sich zu der Gruppe um Melli und Danni dazugesellen wird. Angeblich sind Ex-Bachelorette-Teilnehmer Philipp Stehler (33) und zwei andere TV-Gesichter mit von der Partie.

Wie Bild jetzt schreibt, soll der ehemalige Polizist bald unter ständiger Beobachtung des großen Bruders leben. Mit ihm ziehen dem Bericht nach auch TV-Auswanderer René Zierl und Antiquitätenhändler Paco Steinbeck (46) ein. Letzterer gehört schon seit 2019 zur Besetzung der Trödelshow Die Superhändler. Offiziell bestätigt wurde bisher aber keiner der VIP-Teilnehmer. "Sat.1 äußert sich nicht zu solchen Spekulationen", betonte der Sender. Die Zuschauer müssen sich also noch etwas gedulden, bis das große Geheimnis gelüftet wird.

Immerhin ist mittlerweile aber bekannt, wann die neue Staffel auf Sendung gehen wird. Schon im Juni bestätigte Sat.1, dass der TV-Knast schon bald bezogen werden darf. "Am 6. August öffnet 'Promi Big Brother' live um 20:15 Uhr in Sat.1 wieder seine Pforten für seine prominenten Bewohner – und schließt sie auch 2021 erst nach drei Wochen", hieß es in einer Pressemitteilung.

René Zierl, TV-Bekanntheit

"Ex on the Beach"-Star Eric Sindermann

Paco Steinbeck, Händler

