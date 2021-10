Kerry Katona (41) will ihre Rasselbande vergrößern. Die Sängerin ist bereits fünffache Mama. Ihr ältestes Kind Molly ist 20 Jahre alt und ihre Jüngste Dylan-Jorge sieben. Doch ihre Familienplanung ist offenbar noch nicht abgeschlossen. Der ehemalige Atomic Kitten-Star ist inzwischen mit dem acht Jahre jüngeren Fitnesstrainer Ryan Mahoney verlobt – und die beiden wünschen sich gemeinsamen Nachwuchs. Kerry lässt sich daher nun Eizellen entnehmen.

In der TV-Show Steph's Packed Lunch machte die 41-Jährige klar, dass Baby Nummer sechs durch eine Leihmutter zur Welt kommen soll. Während der Geburt von Dylan-Jorge hatte Kerry nämlich mit schweren Komplikationen zu kämpfen. "Wir haben tatsächlich morgen einen Termin, um mir Eizellen entnehmen zu lassen. Das ist der nächste Schritt, so weit wollen wir erst mal gehen: die Eizellen-Entnahme und sichergehen, dass damit alles in Ordnung ist", erklärte sie in der Show. Eilig haben Kerry und ihr Verlobter es mit dem Familienzuwachs zwar nicht, sie wollen allerdings schon vorbereitet sein, wenn es so weit ist.

Die treibende Kraft hinter der Babyplanung ist dabei offenbar Ryan, wie Kerry weiter verriet: "Ryan hat selbst noch keine eigenen Kinder. Er ist acht Jahre jünger als ich und ich will ihm nicht die Chance nehmen, ein Kind zu bekommen, wenn das eine Möglichkeit für uns ist. Aber ich will mit Sicherheit kein Kind mehr selbst austragen."

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona und Ryan Mahoney

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona mit ihrem Verlobten Ryan Mahoney und ihren Kindern

Instagram / kerrykatona7 Ryan Mahoney und Kerry Katona

