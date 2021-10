Kourtney Kardashian (42) schwebt immer noch auf Wolke sieben! Am vergangenen Wochenende überraschte die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit ihre Fans mit dieser zuckersüßen Nachricht: Sie hat sich mit ihrem Partner Travis Barker (45) verlobt! Am Strand machte der Musiker ihr inmitten eines Rosenmeers einen Antrag – und die Unternehmerin nahm diesen natürlich sofort an. Wenige Tage später kann Kourtney es immer noch nicht fassen, dass sie ihren Liebsten tatsächlich heiraten wird!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 42-Jährige eine ganze Reihe von romantischen Schnappschüssen, die am Tag ihrer Verlobung entstanden sind. Während Kourtney und Travis sich auf einem Bild küssen, lächeln sie sich auf einem Weiteren verliebt an. Ein Foto des Rings darf natürlich ebenfalls nicht fehlen. "Ich lag die ganze Nacht wach und dachte, es sei ein Traum", notierte die gebürtige US-Amerikanerin darunter.

In der Kommentarspalte unter dem Post wurde die Influencerin von zahlreichen Fans und Promis beglückwünscht. "Ich freue mich so sehr für dich, meine schöne, süße Schwester", schwärmte beispielsweise ihre Schwester Khloé Kardashian (37) unter dem Beitrag. Auch Travis meldete sich unter dem Posting seiner Verlobten zu Wort: "Für immer mit dir ist ein wahr gewordener Traum."

Instagram / kimkardashian Travis Barker und Kourtney Kardashian

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im Oktober 2021

