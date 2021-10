Kommt schon bald das nächste Kardashian-Baby? Am Montag überraschten Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (45) ihre Fans mit einer wundervollen Nachricht: Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Schlagzeuger haben sich verlobt. Ganz romantisch hielt Travis am Strand um die Hand seiner Liebsten an – und die sagte Ja. Doch das Paar wird nicht nur bald verheiratet sein, sondern womöglich auch Eltern werden: Kourtney soll sich Nachwuchs mit ihrem Frischverlobten wünschen.

Das plauderte eine Quelle gegenüber People aus. Demnach sei die 42-Jährige nach der Verlobung überglücklich. "Sie kann es kaum erwarten, Travis zu heiraten. Sie würde auch gerne ein Baby mit ihm haben", fügte der Insider hinzu. Für das Paar wäre es der erste gemeinsame Nachwuchs. Kourtney hat bereits drei Kinder aus ihrer Beziehung mit Scott Disick (38). Und auch Travis ist bereits zweifacher Vater.

Was der Nachwuchs der beiden zu einem Geschwisterchen sagen würde, ist nicht bekannt. Zumindest aber von Travis' Kids, die in seiner Beziehung mit Shanna Moakler (46) entstanden sind, hat das Paar schon mal für seine Hochzeit den Segen bekommen. Sowohl sein Sohn als auch seine Tochter waren bei der Verlobungsparty anwesend. "Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei! Ich freue mich so sehr für euch und liebe euch über alles!", schrieb Landon in einer Instagram-Story zu einer Aufnahme von der Feier.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihren Kindern Penelope, Mason und Reign

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im Oktober 2021 in New York

Getty Images Travis Barker mit seinen Kindern Alabama Luella und Landon Asher, 2018

