Die Fans lagen wohl leider richtig: Luigi Birofio und Michelle Daniaux gehen von nun an getrennte Wege. Schon seit Längerem hatte sich das Ex on the Beach-Traumpaar nicht mehr zusammen blicken lassen – auch die gemeinsamen Bilder hatten die Blondine und der Italiener von ihren Social-Media-Accounts gelöscht. Follower der beiden hatten daraufhin ein Liebes-Aus befürchtet – und recht behalten: Gigi und Michelle bestätigten ihr Beziehungsende jetzt auch gegenüber Promiflash. "Ich habe mich von ihm getrennt aufgrund von einigen kleinen Vorfällen, die sich in letzter Zeit ereignet haben", verriet die Beauty.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de